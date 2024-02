SONDAGE - Pour 83% des Français, il faut construire plus de places de prison

Ce n'est un secret pour personne, les prisons françaises débordent. En décembre dernier, le ministère de la Justice indiquait que la densité carcérale globale était de 123,3%. Pis, si l'on se concentre sur les maisons d'arrêt, où sont incarcérés les détenus en attente de jugement, et donc présumés innocents, et ceux condamnés à de courtes peines, le taux d'occupation est de 148,5%. Il atteint ou dépasse même les 200% dans 11 établissements.

Toutes les tranches d'âge unanimes

Dans ce contexte, 83% Français estiment qu'il faut construire plus de places de prison, selon notre sondage CSA pour Europe 1, CNews et "Le Journal du dimanche"*. Un résultat d'ailleurs identique à un précédent sondage réalisé en mars 2022.

Toutes les tranches d'âges sont unanimes sur cette nécessité : 86% pour les 35-49 ans, les 50 ans et plus, et les plus de 65 ans. Les moins de 35 ans sont les moins d'accord avec cette affirmation, avec tout de même 76% d'opinion favorable, contre 24% défavorable.

Pas de clivage gauche-droite

À l'aune des opinions politiques des sondés, le constat est d'ailleurs similaire. 74% des sympathisants de gauche pensent qu'il faut construire plus de places de prison. Un chiffre qui grimpe jusqu'à 83% chez les électeurs socialistes et qui baisse à 64% chez Europe Ecologie-Les Verts. Quant aux Insoumis, ils sont 71% à y être favorable.

À droite, cette idée séduit 88% des électeurs en moyenne, dont 84% chez le Rassemblement national, et jusqu'à 94% chez les Républicains. Quant aux partisans de Renaissance, ils sont 92% à vouloir voir émerger de nouvelles places de prison.

*Questionnaire auto-administré en ligne sur panelb réalisé les 27 et 28 février. Échantillon national représentatif de 1.014 personnes âgées de 18 ans et plus Méthode des quotas basée sur les critères de sexe, d’âge et de profession du répondant après stratification par région et catégorie d’agglomération. Afin d’assurer la représentativité des résultats, les données ont été redressées sur les variables de sexe, âge, profession, région et catégorie d’agglomération.