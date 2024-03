SNCF : quand une amende est remboursée après un «bad buzz» déclenché par un tweet

Le 6 mars dernier, Hugues, un passager régulier de la ligne TGV Sud-Est avait eu la mauvaise surprise d'être sanctionné d'une amende de 270 euros par les contrôleurs du train dans lequel il siégeait. En effet, ce dernier avait accepté, pour rendre service à un père de famille qui voulait s'assoir aux côtés de son fils, d'échanger sa place en seconde classe contre un siège en première. Malgré des tentatives d'explications et de négociations avec le chef de bord, son amende est maintenue.

Un tweet qui enclenche le remboursement

Mais Hugues, titulaire d'un abonnement Max Jeune ne s'arrête pas là. Il publie ses mésaventures sur X, anciennement Twitter, et son tweet dépasse les 10 millions de vues. "Personne n'a été lésé dans l'histoire, toutes les places ont été payées, mais à cause de deux cowboys qui se croient au far west, la SNCF se fait encore plus détester", se désole-t-il.

Ah, @SNCFVoyageurs et ses contrôleurs qui ont le don de vous faire détester le train :)



J'ai échangé ma place (que j'ai payée, en 2nde) avec la place d'un monsieur (qu'il a a payée, en 1ère) car il voulait être a coté de son fils qui était en 2nde. pic.twitter.com/xD48aZopVg — Hugues ‍ (@huguesdelamure) March 4, 2024

Face au "bad buzz" déclenché par cette publication, la SNCF a rapidement réagi et Benjamin Huteau, directeur de l’axe TGV Sud-Est, interpelle directement le jeune homme sur X pour lui proposer son aide. La compagnie ferroviaire a ensuite assuré que l'amende en question allait être annulée.

À noter que le montant élevé de l'amende correspondait à une infraction pour absence de billet et non un ajustement tarifaire. En effet, l'abonnement de Hugues offre un tarif réduit nominativement, et uniquement en seconde classe.