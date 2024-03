SNCF : pourquoi est-il impossible de réserver un billet de train pour le 26 juillet ?

Il ne fera pas bon de voyager le 26 juillet prochain. Alors que la SNCF a ouvert sa billetterie pour la période du 6 juillet au 11 septembre inclus pour les TGV Inoui et les Intercités et jusqu'au 14 décembre pour les TGV Ouigo mercredi, il était impossible de réserver des places à bord des trains allant et partant de Paris le vendredi 26 juillet 2024. Pourquoi ?

L'espace aérien autour de Paris fermé

Cette date concorde avec la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques dans la capitale. Si l'on savait déjà que l'espace aérien serait fermé autour de Paris pendant cette cérémonie, la compagnie ferroviaire a indiqué mercredi qu'il restait encore trop d'incertitudes quant aux conditions d'accès de trois gares parisiennes : Paris-Gare de Lyon, Paris-Bercy et Paris-Austerlitz. Conséquence, la SNCF n'est pas encore en mesure d'ouvrir les trains à la réservation pour cette date. Selon le ministre délégué aux Transports Patrice Vergriete, les billets de train au départ ou à l'arrivée de ces trois gares parisiennes seront mis en vente à la mi-avril.

Des gares situées en zone rouge

La cérémonie d'ouverture sur les quais de Seine est un tel enjeu de sécurité que les modalités précises seront connues ultérieurement. Problème, cela tombera à la veille du plus gros week-end de chassé-croisé dans les gares entre juillettistes et aoûtiens, soit 400.000 personnes rien que pour les grandes lignes sur cette journée l'an dernier.

Ces gares sont situées en zone rouge, avec un accès restreint. Faut-il alors s'attendre à ce qu'elles soient fermées pendant quelques heures, à l'image de ce qu'il se passera dans les aéroports parisiens, sans aucun vol entre 19 heures et minuit dans un périmètre de 150 kilomètres autour de la capitale ? Il n'y a pas encore de réponse officielle. La SNCF précise que les billets "seront mis en vente dès validation des conditions d'organisation par les pouvoirs publics".