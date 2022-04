Appli SNCF Connect : y a-t-il du mieux, deux mois après son lancement ?

Un raté dont on a beaucoup parlé. Avec les vacances de Pâques qui commencent pour la zone B, Europe 1 s'interroge sur le fonctionnement de l’application SNCF Connect, peu maniable et très critiquée il y a deux mois et demi lors de son lancement.

L'un des indicateurs qui permet de quantifier les mécontentements, c'est celui des appels au service client. Après avoir été multiplié par quatre, le rythme est redevenu classique depuis quelques jours, notamment parce que plusieurs bugs techniques ont été corrigés. Des fonctionnalités sont apparues, comme la possibilité d'ajouter un voyage à son agenda ou l'arrivée des justificatifs pour les TER.

31 millions de billets vendus

Tout n'est pas encore réglé, mais avec 31 millions de billets vendus depuis le lancement, la situation de crise semble passée. "Sans doute on aurait pu faire différemment. Aujourd'hui, l'application est lancée et trouve son public. Mais la leçon que nous retenons, c'est qu'on a dû sans doute le faire de façon brutale", confie Christophe Fanichet, PDG de SNCF Voyageurs

Dans les autres changements à venir, il faut noter la fin de la couleur bleu nuit par défaut. À partir du mois de mai, les usagers auront le choix avec un mode clair. La composition des trains et le calendrier des prix sur un mois seront bientôt disponibles. Des difficultés qui auront fait le bonheur de concurrents comme Trainline, qui a vu ses ventes de billets SNCF augmenter de 90% ces cinq dernières semaines.