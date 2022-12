SNCF : face à la grève pendant Noël, la société met en place un train pour les enfants

Sauver le Noël des enfants. Alors que le week-end est perturbé par une importante grève des contrôleurs, seuls 2 trains sur 5 sont en circulation, la SNCF a annoncé la mise en place d'un TGV "spécial" qui permettra aux enfants de 4 à 14 ans de rejoindre leur famille pour Noël. Ce train va sillonner la France du nord au sud et prendra en charge au moins 450 enfants. A la gare de Lyon ce samedi matin, les parents étaient soulagés.

"C'est un soulagement"

Sur le quai, 25 enfants montent dans le train, accompagnés de leurs parents. Parmi eux, Julie, 36 ans. Elle est venue déposer ses deux filles qui vont à Béziers. Sans ce train spécial, elle aurait dû casser la tirelire. "Après avoir réservé des billets d'avion à 500 euros, on a pu les annuler sans frais et faire partir nos enfants aujourd'hui pour qu'elles fassent Noël avec leur papa. Et nous, on a fait Noël hier soir avec elles. C'est un soulagement", précise-t-elle.

Pour certains, la solutions proposée par la SNCF, c'est plus une maigre consolation qu'un soulagement. Jacques en a conscience, il accompagne son fils qui part lui aussi pour Béziers. "Cela m'a un petit peu agacé. Le fait qu'on nous supprime totalement le trajet des enfants pour nous l'accorder ensuite comme si c'était généreux. Alors que c'est à la base quelque chose d'assez désagréable pendant les fêtes, d'être privé de quelque chose de vraiment essentiel. On ne pouvait pas priver un enfant de sa mère pour Noël", déplore-t-il.

Les portes du train se ferment et les parents disent tous au revoir à leurs enfants d'un geste de la main.