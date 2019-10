SNCF : circulation perturbée dans plusieurs régions en raison d'un "droit de retrait" des personnels

L'ESSENTIEL EN DIRECT

Onze personnes ont été légèrement blessées mercredi dans un accident à un passage à niveau à Saint-Pierre-sur-Vence. Un TER a percuté un convoi exceptionnel. En réaction, un "mouvement social inopiné" a été lancé vendredi matin, a annoncé le groupe à France Info.

Des perturbations en région et en Ile-de-France

Plusieurs régions ont fortement impactées, dont l'Ile-de-France, le Grand-Est, les Hauts-de-France, l'Occitanie, les Pays de la Loire ou la Nouvelle-Aquitaine. La CGT est à l'origine de ce mouvement. Difficile pour l’heure de mesurer l'ampleur de ce mouvement initié par la CGT. Des réunions ont actuellement lieu à la SNCF pour faire remonter toutes les perturbations et en informer le public.

La circulation des trains régionaux était particulièrement affectée en Provence-Alpes-Côte d'Azur (tous les TER suspendus), Bretagne (un sur deux), Occitanie ou dans le Grand Est, selon la SNCF.

En Ile-de-France, des grosses perturbations sont déjà constatées sur les Transilien, sur les lignes H, J, K, L et R. La circulation des RER A, B et D est également très fortement perturbée dans le centre de Paris. L'interconnexion avec la branche RATP est ainsi suspendue sur les RER B et D.

"Les usagers sont en danger, c’est pour eux que les cheminots font ça"

Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, est venu sur Europe 1 expliquer les origines de ce mouvement, après l'accident dans les Ardennes au cours duquel le conducteur du train a dû, malgré ses blessures, gérer seul la prise en charge des quelque 70 passagers, dont une dizaine était blessés. "Les usagers sont en danger, c’est pour eux que les cheminots font ça", a défendu Philippe Martinez.

Perturbations à la SNCF : "Un droit de retrait c'est suite à quelque chose de grave ce n'est pas un mouvement social"



️ Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT sur #Europe1



☎️ Pour participer : 3921

Pour écouter : https://t.co/2HBhhaEeJPpic.twitter.com/R9jMOKSXxw — Europe 1 (@Europe1) October 18, 2019

SUD-Rail, la CGT-Cheminots et FO-Cheminots, critiquent le mode d'exploitation "équipement agent seul", qui permet de faire circuler des trains sans contrôleur. Dans un communiqué, la fédération CGT des cheminots (1er syndicat de la SNCF) "exige le retour de contrôleurs sur l'ensemble de ces circulations afin de permettre aux agents de conduite de se concentrer uniquement sur la gestion de la sécurité ferroviaire".

"La SNCF est perdue"

A la gare Saint-Lazare, un auditeur d'Europe 1 a témoigné du chaos naissant. "Il y a seulement deux trains qui sont arrivés depuis 40 minutes", a assuré le jeune homme peu après 8 heures. Et visiblement, la SNCF a été pris de court. Il n’y a ainsi "rien du tout " sur les affichages en gare. "La SNCF est perdue, et les annonces micro sont très peu claires", déplore Kevin.