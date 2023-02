Ski : trois exercices à faire pour bien se préparer avant de dévaler les pistes

Vous êtes en vacances à la montagne, et vous voulez éviter de passer pour le Jean-Claude Dusse de la bande ? Pas de panique, Anouk Garnier, coach sportive de l'émission Bienfait pour vous, est là pour aider les futurs skieurs. Au micro de Julia Vignali et de Mélanie Gomez, l'entraîneuse relate trois axes principaux de travail pour se préparer au mieux à dévaler les pistes.

Renforcer le bas du corps

La première chose à faire physiquement consiste à renforcer son bas du corps "pour deux raisons : bien contrôler ses genoux lors des virages pour éviter de se blesser, et avoir des cuisses fortes et solides pour bien pousser dans les jambes", détaille Anouk Garnier sur Europe 1. Pour cela, l'athlète propose différents exercices, et avant tout de faire des fentes - un pied devant, un pied derrière et les deux jambes fléchies - de manière "statique". "On va rester en bas du mouvement, et on bloque. Ça brûle bien les cuisses", explique-t-elle. La coach sportive énumère d'autres façons "plus avancées" de réaliser cet exercice physique, notamment en disposant simplement un coussin sous les pieds pour travailler l'équilibre. Également, adopter la position de la chaise aide à muscler le bas du corps.

Renforcer le bas du dos

Pour renforcer cette fois le bas du dos, "très sollicité parce qu'on est incliné tout le temps en faisant du ski et de manière assez longue", note Anouk Garnier, celle-ci conseille de pratiquer l'exercice du Superman. "On est à plat ventre par terre, on lève les bras, les jambes, et on reste en position statique environ une minute, selon son niveau, et tout cela trois fois", avance-t-elle dans Bienfait pour vous.

Une version skieur du rameur

Enfin, la coach sportive met en avant un appareil particulier, le skierg. "C'est une version skieur du rameur. On est debout, on tend les bras pour attraper deux poignets, et il faut chercher à tirer vers le bas pour mimer le ski", expose-t-elle auprès de Julia Vignali et Mélanie Gomez. Cet exercice permet de renforcer tous les muscles ainsi que le cardio, et cela brûle les calories, ajoute-t-elle. Au total, ces trois bons entrainements à suivre vont vous permettre de travailler votre physique, pour vous mettre à l'aise dans vos prochains plantés de bâton.