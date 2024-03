Six départements du centre-ouest placés en vigilance orange crues

Six départements du centre-ouest de la France, de l'Indre-et-Loire à la Dordogne, ont été placés samedi matin en vigilance orange pour risque de crues, a annoncé Météo-France. Des crues importantes sont attendues en Dordogne et en Corrèze et des débordements sont à prévoir localement en Charente, Haute-Vienne, Vienne et Indre-et-Loire, tous classés en vigilance orange, a précisé Météo-France.

"Des sols déjà bien humides"

D'après Vigicrues, les épisodes pluvieux des derniers jours intervenus sur "des sols déjà bien humides" provoquent une hausse des cours d'eau en Nouvelle-Aquitaine et dans le Grand Est entraînant des débordements localement. Dans le reste du pays, 17 autres départements ont été placés en vigilance jaune crues et 42 en vigilance jaune pour risque d'orages, essentiellement sur la façade Est, par Météo-France.