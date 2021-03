"S'il y a eu séduction, elle ne venait pas de moi" : PPDA dément des accusations de viols

Il s'exprimait pour la première fois depuis les accusations de viol et de harcèlement sexuel dont il est l'objet. Invité de Quotidien, mercredi soir, l'ancien présentateur du journal télévisé de TF1, Patrick Poivre d'Arvor, a qualifié d'"affabulations" les faits pour lesquels l'écrivaine Florence Porcel a porté plainte, révélés mi-février. La trentenaire décrit des agissements s'étant déroulés, selon elle, entre 2004 et 2009, dans un contexte d'emprise psychologique et d'abus de pouvoir.

"Vous découvrirez que s'il y a eu séduction ou tentative de séduction, elle ne vient pas de moi", a affirmé "PPDA" sur TMC. "Vous verrez tous les mails, je les réserve bien sûr à l'enquête. (…) On vous raconte l'histoire de quelqu'un qui aurait été violée, puis qui revient vous voir un peu après, puis qui revient encore à nouveau ? Tout cela ne tient évidemment pas la route."

"Le déballage n'a pas à être fait médiatiquement"

Patrick Poivre d'Arvor est également revenu sur son choix de ne pas réagir à ces accusations dans un premier temps. "Le déballage n'a pas à être fait médiatiquement", estime-t-il. "Pendant deux semaines, je me suis tu volontairement. (…) Mais après, il y a tellement de saloperies qui ont pu être dites que je voulais m'en expliquer."

Une enquête judiciaire pour "viols" a été ouverte après la plainte de Florence Porcel, et confiée à la bridage de répression de la délinquance contre la personne de la police judiciaire de Paris.