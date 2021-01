Sigolène Vinson : "Ça fait du bien de déposer son bagage au pied de la justice"

INTERVIEW

"On pense à tous ceux qu'on a perdu, on pense aux proches qui ont perdu quelqu'un. On pense aux blessés, on pense à ceux qui n'ont pas de blessures apparentes". Invitée jeudi d'Europe Matin, l'ancienne avocate Sigolène Vinson, ex-chroniqueuse judiciaire pour Charlie Hebdo et rescapée de l'attentat du 7 janvier 2015, s'est confiée sur la manière dont elle vivait cette date, six ans jour pour jour après la mort de douze personnes dans l'attaque perpétrée par les frères Kouachi, onze d'entre elles ayant été tués dans les locaux de l'hebdomadaire satirique.

"Les années passant, les autres attentats ne provoquent plus les mêmes réactions"

Alors qu'elle se consacre désormais à l'écriture, Sigolène Vinson explique s'être beaucoup investie dans le procès des complices de cet attentat, qui s'est clôt mi-décembre, ce qui lui a apporté une forme de soulagement auquel elle ne s'attendait pas. "J'ai découvert que ça faisait du bien de déposer son bagage au pied de la justice", lâche-t-elle. "En tant qu'avocate, évidemment, j'étais plutôt toujours du côté de la défense de l'accusé. Je ne comprenais pas bien le droit des victimes", avoue-t-elle. "Et là, j'ai vu toute l'importance que ça pouvait avoir pour une partie civile, pour une victime d'assister à un procès d'assises."

Six ans plus tard, le traumatisme lié au drame de janvier 2015 se fait un peu moins oppressant. "Chaque attentat me touche toujours beaucoup. Cela me bouleverse à chaque fois. Mais les années passant, ça ne provoque plus les mêmes réactions", glisse-t-elle. "Ça ne me ramène plus aux images de l'attentat que j'ai vécu, moi. Ce n'est pas comparable, par exemple, à ce que j'ai vécu les deux ou trois premières années, lors desquelles un attentat me renvoyait systématiquement à la date du 7 janvier 2015."