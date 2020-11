Selon Blanquer, "50 % du temps scolaire d'un lycéen doit se dérouler dans son établissement"

"La présence à 100 % des élèves reste souhaitable", a déclaré le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, lors d'une conférence de presse concernant le maintien du reconfinement. "Dès lors qu'il n'est pas possible pour un établissement d'assurer les conditions sanitaires requises lorsque tous les élèves sont présents, des solutions hybrides sont proposées", a précisé le ministre qui dit souhaiter "qu''au minimum 50% du temps scolaire de l'élève se déroule dans le lycée d'ici à la fin de l'année civile afin de garantir le maintien d'un lien fort avec la classe".

Les personnels prioritaires pour l'accès aux tests PCR

Celui-ci a par ailleurs affirmé une augmentation des dépistages des personnels travaillant dans les écoles et dans les établissements scolaires "dans les prochaines heures". "Une instruction interministérielle sera envoyée à toutes les académies et à toutes les agences régionales de santé et elle rappelle que nos personnels sont prioritaires pour l'accès aux tests PCR."