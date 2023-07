Séisme dans l'ouest de la France : la facture estimée à 290 millions d'euros

La facture du séisme qui a frappé l'ouest de la France le 16 juin devrait s'élever à environ 290 millions d'euros, selon une estimation de France Assureurs reçue mardi par l'AFP. La fédération professionnelle table sur un total de 21.625 sinistres, dont l'immense majorité (95,9%) concerne des habitations avec des dégâts estimés à 260 millions d'euros.

La moitié des sinistres à la charge de la Caisse centrale de réassurance

Cette nouvelle estimation de la facture du séisme se situe au milieu de la fourchette publiée la semaine dernière par la Caisse centrale de réassurance (CCR), qui prendra à sa charge au moins la moitié des sinistres et évaluait les dégâts entre 200 et 350 millions d'euros. Après les habitations, les biens professionnels ont été la deuxième catégorie la plus touchée (750 sinistres pour 28 millions d'euros), puis viennent les biens agricoles (90 sinistres pour 1,4 million d'euros) et les automobiles (45 sinistres pour 190.000 euros).

D'une magnitude de 5,3 à 5,8 selon le Réseau national de surveillance sismique (Renass) et le Bureau central sismologique français (BCSF), la violente secousse s'est produite le 16 juin à 18H38 dans la commune de Cram-Chaban, à mi-chemin entre La Rochelle et Niort. Il s'agit du plus important séisme dans cette région depuis une cinquantaine d'années et une secousse sismique enregistrée à Oléron en 1972.