Seine-Saint-Denis : un homme tué à l'arme blanche à Pantin

Un homme a été tué à l'arme blanche dans la nuit de dimanche à lundi à Pantin, en Seine-Saint-Denis, et trois suspects ont été placés en garde à vue, a appris l'AFP lundi de sources proches de l'enquête. Un différend a d'abord éclaté dans la soirée dans la commune voisine d'Aubervilliers, puis le drame s'est achevé à Pantin, selon une source proche de l'enquête, confirmant une information du Point. Les circonstances précises des faits n'étaient pas connues lundi matin.

Une enquête pour "homicide volontaire"

Une enquête a été ouverte pour homicide volontaire et tentative d'homicide volontaire, a indiqué le parquet de Bobigny. Les trois suspects interpellés et placés en garde à vue sont âgés de 45, 27 et 33 ans, a précisé cette source. L'enquête a été confiée à la police judiciaire de Seine-Saint-Denis.