Seine-Saint-Denis : «accord de principe» pour récupérer une partie du skatepark des JO-2024

"Au moins deux des trois équipements" du skatepark des Jeux olympiques de Paris-2024 seront réinstallés en Seine-Saint-Denis après la compétition, a indiqué jeudi le président du conseil du département Stéphane Troussel. "On a un accord de principe pour accueillir au moins deux des trois équipements en Seine-Saint-Denis, et plus si affinités. Pour aller au-delà, ça dépendra aussi de ce que je sais précisément, y compris des coûts de réinstallation", a déclaré l'élu socialiste lors d'une rencontre avec la presse.

Sur les deux équipements, l'un sera un module d'échauffement installé "sur un lieu ouvert au public", l'autre un équipement "qui doit plutôt s'insérer dans un complexe sportif", a précisé son équipe sans détailler davantage.

Budget de 2 millions d'euros

Les épreuves olympiques de skateboard se tiendront les 27 et 28 juillet au parc urbain de la place de la Concorde, construit pour l'occasion à Paris. Elles se partageront entre un "park", qui combine des "bowls", et un terrain "street", qui reproduit des équipements urbains classiques. "Les équipements ne sont pas précisément connus par les athlètes avant d'entrer dans les espaces de compétition (...) c'est un secret bien gardé d'avoir le détail précis, de la forme, de la hauteur. On a des indications mais ce n'est pas très simple pour se positionner", a dit Stéphane Troussel.

Le budget de la Société de livraison des ouvrages olympiques (Solideo) prévoit 2 millions d'euros pour la réimplantation d'équipements de sports urbains en Seine-Saint-Denis à l'issue des JO, selon Stéphane Troussel.

Le département récupérera également deux bassins de Paris La Défense Arena, où se tiendront les épreuves de natation, en "héritage" des Jeux. L'un sera installé à Sevran, l'autre à Bagnolet. Sport urbain consistant à réaliser des figures, le skateboard a fait ses grands débuts olympiques à l'occasion des JO de Tokyo en 2021.