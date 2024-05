JO-2024 : la fête foraine des Tuileries se retrouve sans point de chute

La fête foraine des Tuileries, qui doit déménager cet été en raison des Jeux olympiques (26 juillet - 11 août), se retrouve sans point de chute après le rejet vendredi par le Conseil de Paris de son projet de déménagement dans le bois de Boulogne.

Les écologistes, alliés indociles de la maire PS de Paris Anne Hidalgo, et son opposition de droite ont uni leurs voix pour faire capoter la délibération qui prévoyait l'installation, du 14 juin au 27 août, de cette "Fête d'été" sur la pelouse de la Muette, dans le bois de Boulogne. Cette installation "risquerait de porter atteinte à cet écosystème déjà fragile", a souligné le maire LR du XVIe arrondissement Jérémy Redler, mettant en avant les "lourds équipements" et "le piétinement intensif de la pelouse".

"C'est jamais facile d'organiser une fête foraine parce que personne n'en veut"

"Quelques semaines après va commencer la Fête à Neu-Neu", autre fête foraine parisienne, "sur le même espace", a abondé l'écologiste Jérôme Gleizes, qui se demande comment "on peut assurer à la fois la sécurité des JO et de cette fête" alors que le secteur souffre d'une "pénurie de personnel". "Le maire d'arrondissement, vos alliés écologistes, les riverains (...) sont contre et vous passez cette délibération au Conseil de Paris", a fustigé Emile Meunier (EELV) en direction de ses alliés socialistes et communistes.

"C'est jamais facile d'organiser une fête foraine parce que personne n'en veut", lui a répondu l'adjoint au commerce Nicolas Bonnet-Oulaldj, demandant aux maires d'arrondissement de lui faire n'importe quelle "proposition" pour la relocalisation de cette fête. "L'État a demandé à la Ville de Paris de proposer un autre emplacement pour assurer cette fête foraine", la place de la Concorde étant un site olympique, a-t-il rappelé. Dans une réaction à l'AFP, cet élu PCF a accusé le groupe LR et apparentés de Rachida Dati, ministre de la Culture qui dit selon lui vouloir "défendre la culture populaire", de "voter contre ce que le gouvernement lui demande de faire".

Demandant aux élus de "savoir si oui ou non, à Paris, on veut encore des fêtes foraines", l'élu communiste se dit en faveur de ces "lieux qui s'adressent aux familles, aux enfants". Les "54 familles de forains" qui avaient prévu de travailler sur la Fête d'été sont "déjà installées à Saint-Cloud" et ont "avancé 400.000 euros", a affirmé à l'AFP James Franchitto, le président de leur association, Paris Comité des Fêtes. "Ça ne va pas se passer comme ça, les forains seront à Paris cet été, quoi qu'il arrive", prévient-il.