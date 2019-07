Sécurité routière : "Pour les départs en vacances, les Français vont avoir un comportement à risque"

INTERVIEW

Il y a cette valise qui n'est pas prête à temps le vendredi soir. Il y a aussi Bison Futé qui conseille vivement de partir très tôt pour éviter les bouchons. Et à la fin, des vacanciers exténués qui prennent la route, ce qui n'est pas sans danger. "Cela favorise la somnolence au volant, qui est l'une des principales causes de la mortalité sur autoroute", pointe Cécile Lechère, en charge de la prévention des risques routiers chez MMA. La spécialiste rappelle ainsi les mauvais comportements à bannir sur la route des vacances, alors que 78% des automobilistes déclarent réduire leur temps de sommeil la veille du départ, selon une enquête IFOP pour MMA, révélée en exclusivité sur Europe 1.

Un micro-sommeil qui peut être fatal

"Les Français, juste avant les départs en vacances, vont avoir un comportement à risque", note-t-elle. "Quand on réduit son temps de sommeil, qu'on dort cinq heures ou moins avant le départ, on multiplie par trois le risque d'accident." La somnolence est un phénomène fréquent, caractérisé par "un épisode de micro-sommeil qui dure entre une et quatre secondes". Pendant ce laps de temps, "vous êtes complètement inconscient de ce qui se passe autour de vous", souligne Cécile Lechère.

Or, quatre secondes de somnolence reviennent à "rouler 150 mètres les yeux fermés à 130 km/h sur autoroute. Imaginez tout ce qui peut se passer en 4 secondes : un objet sur la route, une voiture qui déboîte. Cela peut être fatal."

Manger léger et faire des pauses

De manière générale, les Français adoptent des comportements ambivalents. Ils sont à la fois organisés et prévoyants, puisque 87% d'entre eux déclarent vérifier l'état de leur véhicule avant de partir, du liquide de refroidissement au niveau d'huile en passant par la pression des pneus. "Ils sont aussi conscients qu'il faut faire une pause toutes les deux heures", rappelle Cécile Lachère. "Mais dans les faits, il n'y a qu'un conducteur sur deux qui envisage de le faire."

Cécile Lachère conseille également de "manger léger", la digestion favorisant la somnolence. Celle-ci se manifeste donc particulièrement après les repas.