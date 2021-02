Sécurité routière : le nombre de morts sur les routes en baisse de 35,2% en janvier

Le nombre de personnes tuées sur les routes de France métropolitaine en janvier a connu une baisse de 35,2% par rapport à janvier 2020, avec 171 décès, soit 93 de moins qu'un an auparavant, a annoncé lundi la Sécurité routière. Cette baisse de la mortalité s'explique en partie par le couvre-feu instauré pour lutter contre l'épidémie de coronavirus, souligne l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR) dans un communiqué. Mais elle doit toutefois être mise en relation avec les "chiffres particulièrement dégradés du mois de janvier 2020", ajoute l'organisme. "Ainsi, si on compare les chiffres de janvier 2021 avec ceux de janvier 2019, cette baisse n'est que de -28,5 %".

>> LIRE AUSSI - La Sécurité routière lance une campagne de sensibilisation pour cyclistes et automobilistes

Le mois dernier, 89 automobilistes et 26 piétons notamment ont trouvé la mort sur les routes. Les autres indicateurs sont également en baisse, avec un recul des accidents corporels (3.472, soit 1.068 accidents de moins) et du nombre de blessés (4.277 personnes, soit 1.403 de moins).

La mortalité en hausse en Outre-mer

A l'inverse en Outre-mer, la mortalité a augmenté en janvier par rapport au même mois de l'année précédente, avec 22 décès, soit 6 de plus, et 330 personnes blessées, soit 50 de plus, les restrictions de déplacements et d'activités étaient moindres qu'en métropole, ajoute l'ONISR.

La mortalité sur les routes de France a connu en 2020 son plus bas niveau historique depuis l'après-Guerre, avec un total de 2.550 victimes, largement attribué à la réduction de la circulation provoqué par la crise sanitaire.