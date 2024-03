Sécurité des établissements scolaires : 200 écoles au cœur de points de deal en France, selon Gabriel Attal

La sécurité des établissements scolaires est menacée… Cyberattaques, attentats, les risques sont multiples. Mercredi soir, les espaces numériques de travail d’une cinquantaine d'établissements franciliens ont été piratés. Une attaque d’ampleur qui se rajoute aux menaces d’alertes à la bombe reçues par près de 800 écoles, collèges et lycées cet automne partout en France. Les auteurs seront "traqués" et "sanctionnés", a promis Gabriel Attal jeudi soir, après une réunion interministérielle à Matignon, lors de laquelle il s'est aussi inquiété d'établissements à proximité des points de deal.

200 écoles, collèges et lycées au cœur des trafics de drogue

Le Premier ministre a cité les exemples des quartiers du Chemin-bas à Nîmes, de La Castellane à Marseille et de la Porte de la Chapelle à Paris. Près de 200 écoles, collèges et lycées sont au cœur de trafics de drogue et de règlements de comptes entre gangs aujourd'hui, qui menacent la sécurité des familles et du personnel, a insisté jeudi Gabriel Attal.

"Il faut nettoyer ces trottoirs aux abords des établissements scolaires. À ce titre, j'ai demandé à la ministre de l'Éducation nationale, au ministre de l'Intérieur et au garde des Sceaux de recevoir le 4 avril prochain l'ensemble des préfets, des recteurs d'académie et des procureurs généraux. Très concrètement, dans les prochaines opérations de démantèlement de points de deal, nous veillerons à ce que ces opérations puissent être construites avec un objectif de sécurisation des établissements scolaires", a-t-il annoncé.

Plus généralement, sur la sécurisation des bâtiments scolaires après l'attentat d'Arras, 500 établissements doivent revoir leur dispositif d'alerte, notamment en se dotant d'alarmes anti-intrusion directement reliées aux forces de l'ordre. 150 établissements ont déjà engagé des actions pour renforcer leur sécurité.