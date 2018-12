Sécurité accrue à Paris pour la Saint-Sylvestre

Périmètre autour des Champs-Élysées, points de filtrage, contrôles dans les transports en commun… La sécurité sera renforcée à Paris le soir du 31 décembre, notamment dans le cœur touristique où vont converger touristes mais aussi "gilets jaunes". "Dans un contexte de menace terroriste", un périmètre de protection autour des Champs-Élysées et de la place de l'Étoile sera mis en place, a expliqué la préfecture de police dans un communiqué.

Point de convergence de "gilets jaunes". Nouveauté cette année : ce secteur où, traditionnellement, les badauds sont nombreux à venir fêter le passage à la nouvelle année est aussi le point de rendez-vous de "gilets jaunes". Ces derniers ont promis d'y organiser "un événement festif et non violent" pour fêter le passage à 2019 "qui sera riche de changements et de victoires", selon le descriptif de leur page Facebook. Plus de 7.000 personnes ont indiqué qu'ils y participeraient et plus de 58.000 se sont dit intéressés. À l'intérieur du périmètre autour des Champs-Élysées pourront avoir lieu "des palpations de sécurité, des fouilles de bagages et de véhicules".

Voici le périmètre de sécurité mis en place autour des Champs-Élysées au soir du Nouvel an :

Alcool interdit au sein du périmètre. L'alcool et les engins pyrotechniques y seront strictement interdits et le secteur sera interdit à la circulation de lundi à 16 heutes jusqu'à 3 heures le lendemain. La préfecture de police demande au public de privilégier les transports en commun, qui fonctionneront toute la nuit et seront gratuits du 31 décembre à 17 heures au 1er janvier à 12 heures.

Des contrôles dans le reste de la capitale. Dans le reste de la capitale, un dispositif étendu de quadrillage et d'intervention rapide est également prévu, afin de "prévenir les violences urbaines et les troubles à l'ordre public". Un "dispositif spécifique de secours" sera aussi mis en place. Le tout sera complété par "un dispositif de traitement judiciaire renforcé". Sur l'ensemble de la région parisienne, des contrôles dans les transports en commun et dans les gares sont prévus, ainsi que sur les axes routiers structurants.