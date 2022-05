Pourquoi un village du Var est-il désormais alimenté en eau par des camions-citernes ?

La sécheresse a des conséquences directes. À Seillans, une commune de l’arrière-pays varois de 2.700 habitants, 400 habitations (1.600 personnes) sont alimentées en eau par camion-citerne. Les bassins sont au plus bas niveau. Le réseau peine à alimenter les riverains. Des coupures sont prévues cet été. La commune se prépare même à distribuer des packs d’eau minérale.

"Tout est scruté pour que nous ayons le moins de consommation possible"

Éric Martel est le directeur de la régie des eaux du pays de Fayence. Pour faire face à la crise, douze fois par jour, deux camions-citernes, dont un récemment acheté par la communauté de communes, déversent 8.000 litres d’eau dans un réservoir qui alimente les 400 foyers touchés par la pénurie. "On est dans une situation où tout ce qui est en dehors de l'usage domestique, est regardé, scruté pour que nous ayons le moins de consommation possible", explique-t-il au micro d'Europe 1.

Les riverains concernés ont interdiction d’arroser leur potager, nettoyer leur véhicule, ou remplir leur piscine. En cas de non-respect des consignes leur débit d’eau peut-être diminué. "On a surtout fait de la pédagogie. Que tout le monde puisse comprendre qu'aujourd'hui la ressource en eau est limitée", poursuit Éric Martel.

"Le scénario pourrait s'étendre à toutes les communes"

Cette habitante de Seillans a été informée par courrier. "Je suis avec mon fils, on prend tous les deux des douches, on fait la vaisselle et puis c'est tout. Moi, je ne vais pas arroser. Ça, c'est évident", confie-t-elle sur Europe 1.

La commune va distribuer des packs d’eau cet été. Tout est déjà organisé, en prévision de coupures du réseau, inévitables. "Au mois de septembre, nous n'avons pratiquement pas eu de pluie. Que va-t-on devenir ? Si les choses s'accentuent, les sources n'auront plus les débits qu'elles avaient avant. Si le climat évolue encore ou s'il n'y a toujours pas de pluie, le scénario que nous vivons pourrait s'étendre à toutes les communes", alerte René Ugo, le maire de Seillans.

La menace pèse, sur toutes les communes du canton de Fayence, et plus généralement dans de nombreuses zones de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.