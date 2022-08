Sécheresse : qui sont les sourciers, ces personnes qui trouvent de l'eau sous terre ?

Pour faire face à la sécheresse, certains innovent ou plutôt retournent à d’anciennes méthodes et font appel à des sourciers. Ces individus affirment pouvoir trouver l’eau sous terre, grâce à des baguettes de métal ou de bois. Ils sont très sollicités en cette période de sécheresse, comme l’explique le sourcier Remy David, basé dans l’Essonne.

Des sourciers sollicités par des agriculteurs et des maraichers

"On m’appelle deux fois par semaine. Beaucoup pour arroser leur potager, mais aussi des agriculteurs et des maraîchers". Une baguette en cuivre dans chaque main, les sourcils froncés par la concentration, le sourcier Remy David, avance pas à pas sur le terrain d’herbes sèches, où il a été appelé… Après quelques pas, les deux baguettes se croisent. "Si elles se croisent c’est qu’il y a un courant d’eau en dessous", explique-t-il au micro d'Europe 1. "On a quelque chose ici".

Des autorisations nécessaires

La deuxième étape consiste à déterminer la largeur et le sens du cours d’eau, puis enfin la profondeur du point d’eau. Pour cela Remy sort d’une poche de velours, un pendule argenté qu’il suspend au-dessus du sol. "Je vais compter les mètres et quand il va se mettre à tourner, on aura notre chiffre", affirme-t-il à son client. Lorsque Remy arrive à neuf, le pendule se met à trembler, à dix, il tourne sur lui-même.

Christian, le propriétaire du terrain, est tout sourire. Il va pouvoir arroser son potager, malgré ces cuves à eaux de pluie qui restent résolument vides ces dernières semaines. Mais avant de pouvoir passer au forage, Christian devra d’abord consulter un deuxième sourcier et demander les autorisations en mairies.