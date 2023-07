Sécheresse : les pompiers du Morbihan se préparent pour un été à risques

Comment se préparer face à la sécheresse de l'été ? L'an dernier, le Morbihan n'avait jamais été autant en proie aux flammes avec pas moins de 500 départs de feu enregistrés. Première touchée, la grande forêt de Brocéliande a perdu 400 hectares en deux jours à la mi-août. Jamais les pompiers locaux n'avaient été autant sollicités. Par conséquent, pour cet été, pas question de se louper avec à la clé, une préparation intense.

Formations supplémentaires

"Le feu est trop virulent, on ne tient plus notre position" : en forêt de Brocéliande, quatre camions de pompiers se regroupent pour se protéger des flammes que les sapeurs pompiers tentaient d'éteindre avec leurs lances. "Regagnez vos engins", ordonne un pompier sur place. L'objectif est de mettre les hommes et les véhicules à l'abri, en attendant du renfort. Pour le moment, ce n'était qu'un simple exercice, mais en août dernier, le Morbihan a dû faire face à des incendies d'ampleur inédite. Pas question, cette fois, de se laisser surprendre. Les pompiers sont prêts, comme l'assure le colonel Olivier Piedecoq, directeur adjoint du SDIS. "L'ensemble des personnels ont fait l'objet de formations supplémentaires pour lutter contre les feux de forêt. Il y a sur tout le territoire français 50 colonnes prêtes à venir pour renforcer les pompiers locaux", informe-t-il au micro d'Europe 1.

Ces colonnes avaient été très précieuses l'an dernier dans ce département davantage habitué à envoyer des renforts plutôt que d'en recevoir. Avant cet été, les autorités ont donc préparé le terrain. "On a ciblé des collèges et des lycées pour pouvoir les accueillir. On a été confrontés à des incendies très importants, donc il fallait qu'on en tire des leçons", assure Pascal Bolot, préfet du Morbihan. Et pour compléter le dispositif, des partenariats ont aussi été noués avec des agriculteurs pour approvisionner les pompiers en eau et aussi avec les agents de l'Office national des forêts, chargés de la surveillance de l'eau.