Sécheresse : dans le Nord, les agriculteurs s'inquiètent pour leurs récoltes

REPORTAGE

Dans le Nord, les agriculteurs redoutent une nouvelle année noire. Dans le département, plusieurs territoires ont été placés en alerte sécheresse et des restrictions limitant la consommation d'eau ont été mises en place. Des conditions difficiles qui pourraient avoir de lourdes conséquences sur la santé du secteur agricole.

Vincent, exploitant dans la région de Dunkerque, regarde ainsi son champ avec inquiétude. "Concernant les blés, on voit qu'ils ne nous arrivent même pas à la hauteur du genou. Ils devraient nous arriver à la taille", explique-t-il. Le rendement au quintal risque ainsi d'être divisé par deux, idem pour les betteraves et le lin. Pour le lin, la récolte pourrait même être perdue cette année.

Et les quelques averses de ces derniers jours ne vont pas améliorer la situation. "Si ce sont des averses qui représentent trois, cinq, six millimètres, ce n'est pas assez pour les cultures, ça ne rentre pas dans la terre, c'est séché dès le lendemain avec le vent et le soleil", assure Vincent.

"J'ai peur que l'automne soit une période très dure"

De son côté, Jean-Christophe Ruffin, patron de la FDSEA du Nord, estime que cette sécheresse risque de fragiliser encore un peu plus les exploitations. "On a eu le coronavirus qui a impacté tout le monde de l'agriculture. Ça a déjà généré un gros stress dans les exploitations, et après vient se rajouter la sécheresse, qui va aussi coûter très cher", s'inquiète-t-il au micro d'Europe 1. Et de conclure : "J'ai peur que l'automne soit une période très dure au niveau agricole. Je vois des gens fatigués de faire ce métier dans ces conditions-là."

Pour les secteurs concernés, l'alerte sécheresse renforcée court jusqu'au 31 juillet prochain. Mais le monde agricole craint fort qu'elle soit prolongée jusqu'à l'automne.