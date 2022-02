Scandales dans les Ehpad : des soignantes mobilisées contre le manque de moyens

REPORTAGE

Les Ehpad sont toujours dans la tourmente. Le scandale révélé par le journaliste Victor Castanet dans son livre Les Fossoyeurs continue de libérer la parole autour des établissements lucratifs. À Neuville-sur-Oise dans le Val-d'Oise, les soignantes de l’Ehpad le Château de Neuville sont montées au créneau contre leur direction et font la grève depuis 37 jours. Debout juste devant les grilles de l'établissement, elles se réchauffent autour d’un brasero en chantant en chœur : "On lâche rien, on lâche rien !" Europe 1 a rencontré ces soignantes qui réclament de meilleures conditions de travail.

"Une douche tous les 15 jours"

Sarah, une aide-soignante, a le visage crispé quand elle raconte ses journées avec les résidents : "Il y a des jours de douche bien précis, mais on ne pouvait pas ! Du coup, parfois, c’était une douche tous les 15 jours. Par manque de temps, par manque de collègues. On leur expliquait qu'on n'avait pas le choix, qu’on ne pouvait pas faire autrement. C’est dur franchement."

Dans cet établissement, ces femmes sont débordées et leur téléphone ne cesse de sonner. Certaines ne prennent pas de pause pour déjeuner, de peur de devoir négliger davantage leurs soins. D’autres, comme Siham, forcent sur leur dos devenu fragile pour assumer une tâche seule, au lieu d’être à deux. Cette infirmière et déléguée syndicale CGT est oppressée par le sous-effectif. "Quand un résident nous parle et commence à nous raconter une histoire, on doit se rapprocher de la porte parce qu’on sait que notre temps est compté. Elle commence ici la maltraitance", affirme-t-elle au micro d'Europe 1.

Le système des Ehpad en dysfonctionnement

Les révélations sur la situation des établissements d’Orpea leur ont même donné un second souffle pour tenir bon. "Quand ce livre est sorti, on s’est rendues compte que c’était organisé et que c'était systématique", ajoute une soignante. "On s’est rendues compte qu’on n'était pas toutes seules, qu’on n'était pas folles. Et les passants ont fini par comprendre pourquoi on était dans la rue depuis autant de temps."

Si les discussions avec la direction de l'Ehpad sont difficiles, les soignantes restent fermes. La grève ne s'arrêtera pas sans de meilleures conditions de travail.