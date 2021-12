Saumon fumé, foie gras... Attention aux arnaques, alerte l'association Foodwatch

Ce sont les incontournables des fêtes de fin d'année : le saumon fumé, le foie gras. Des produits spécifiques aux fêtes de fin d'année que l'on connaît souvent moins bien que le reste de nos habitudes alimentaires. Mais attention aux arnaques, prévient l'association Foodwatch qui met en garde contre ces produits "bourrés d'additifs dans des emballages presque vides".

Des pièges nombreux

Un produit qui affiche un joli drapeau tricolore ou la mention "cuisiné en France" peut être un produit ultra transformé dont aucun ingrédient n'est français. Autre exemple, le produit de luxe mis en avant sur l'étiquette, comme la truffe, et qui ne représente en fait que 0,01% du produit fini. Les pièges sont nombreux dans les rayons des supermarchés.

Des astuces marketing qui jouent aussi sur le placement de certains produits en magasin, prévient Camille Dorioz de Foodwatch. "Dans les magasins, on va vous mettre à côté du rayon foie gras, le petit pain d'épices, la petite confiture de figues, le petit confit d'oignons qui va bien", détaille-t-il. "Vous allez l'acheter un peu en mode réflexe et en fait ce confit d'oignons va être vendu, par exemple, quatre fois plus cher que le même confit d'oignons similaire qu'on pourrait trouver dans le rayon confitures."

Pour éviter de tomber dans ces pièges, quelques bons réflexes sont à adopter comme toujours regarder la composition au dos du produit plutôt que de se fier à ce que l'étiquette met en avant, ou encore comparer les prix au litre et au kilo afin d'éviter les mauvaises surprises.