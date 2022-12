Coupe du monde 2022 : l'inquiétude des commerçants des Champs-Elysées avant la finale

L'avenue des Champs-Elysées attend la finale de la Coupe du monde 2022. En cas de victoire face à l'Argentine, la préfecture de police de Paris prévoit une affluence de 300 à 600.000 supporteurs sur la plus belle avenue du monde. Un dispositif de sécurité exceptionnel est prévu, avec près de 3.000 policiers à Paris. Malheureusement, les commerçants du quartier des Champs n'ont pas vraiment le cœur à la fête. Même s'ils soutiennent les Bleus, le dernier dimanche d'ouverture avant Noël, souvent synonyme de chiffre d'affaires XXL, s'annonce très compliqué.

Barricade et fermeture

Sur la plus belle avenue du monde, certains commerçants sont inquiets et se barricadent avant la finale. C'est le cas de Franck qui vend des articles de voyage dans une galerie des Champs-Élysées. Pour l'occasion et par précaution, il a changé sa vitrine. "C'est une sécurité renforcée. C'est du 666 trois feuilles, donc un peu plus solide qu'un verre ordinaire", explique-t-il. En dehors des risques de dégradation, la finale, programmée à 16 heures, risque de plomber ses ventes. "On divise par trois le chiffre d'affaires. On sait très bien que la journée est quasiment perdue", déplore Franck.

Quelques mètres plus loin, Nathalie, vendeuse de prêt à porter, va fermer plus tôt que prévu au risque de perdre ses ventes, d'habitude excellentes le dernier dimanche de Noël. "Il représente 30% de plus en chiffre d'affaires, surtout les dimanches travaillés du mois de décembre. Mais concrètement, avec cette finale, nous n'aurons plus personne dans la rue, je pense, dès 15h30. La perte de business est certaine", déclare-t-elle. Malgré tout, Nathalie reste confiante pour corriger le tir. Elle et son équipe promettent de tout donner jusqu'à la dernière minute avant Noël.