Salon de l'Agriculture : la France toujours leader européen, mais pour combien de temps ?

Après deux ans d'absence, le salon international de l'Agriculture ouvre à nouveau ses portes au parc des expositions porte de Versailles, à Paris. Quelque 600.000 visiteurs sont attendus des quatre coins de la France pour venir déambuler dans les allées du Salon et ainsi découvrir l'agriculture française. Un domaine dans lequel l'Hexagone reste la première puissance européenne.

450.000 travailleurs

Dans le détail, la France est le premier producteur du Vieux-continent pour les céréales, les œufs et de viande bovine, le deuxième pour le lait et le troisième pour le porc. Pas étonnant dès lors que l'industrie agro-alimentaire pèse lourd dans l'économie française. Elle est même la première en termes d'emploi, avec près de 450.000 travailleurs, dont 100.000 rien que pour la filière viande.

Un secteur vieillissant

Mais derrière ces bons chiffres, tout n'est pas au vert. L'agriculture française est vieillissante, et près des deux tiers des agriculteurs français sont âgés de 50 ans ou plus. Concrètement, cela signifie que dans quelques années, ils seront susceptibles de prendre leur retraite. Or la reprise des exploitations est difficile, notamment parce que le métier d'agriculteur est assez peu attractif pour les jeunes. C'est un métier où faibles revenus et longues heures de travail sont légion. Selon l'Insee, près d'un ménage agricole sur cinq vit sous le seuil de pauvreté.