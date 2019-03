Salon de l’Agriculture : 633.000 visiteurs cette année, "un petit peu moins que l’an dernier"

Une fréquentation en baisse pour le Salon de l’Agriculture. 633.000 visiteurs ont arpenté les allées du parc des expositions de Paris, contre 672.000 en 2018. Jean-Luc Poulain, le directeur du Salon, a réagi dimanche soir sur Europe 1. "C’est un petit peu moins que l’an dernier. C’est ce que l’on constate chez tous les salons, et encore plus dans les commerces de centre-ville. Est-ce dû au climat social ou au climat tout court, je n’en sais rien", a expliqué Jean-Luc Poulain.

Le directeur du Salon de l’Agriculture a ensuite nuancé cette baisse de fréquentation. "Je ne mesure pas la qualité du Salon uniquement sur ce chiffre-là. Entre 620.000 et 650.000, c’est une fourchette satisfaisante. Au-dessus de 650.000 on est très content, et au-dessus de 700.000 c’est le graal, mais ça n’arrive que tous les cinq ans." Le record absolu de fréquentation est de 702.000 visiteurs en 2014.