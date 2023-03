Salon de l’Agriculture 2023 : ce simulateur de conduite de tracteur pour attirer les jeunes

Aucun secteur n’échappe aux tensions de recrutement… L’agriculture en fait partie. Aujourd’hui, plus de 350.000 postes sont vacants dans la filière. Agriculteurs, éleveurs, conducteurs de tracteurs ou mécaniciens… Ces métiers dits de l’agro équipement sont en tension. Ouvert ce samedi, le Salon de l’Agriculture est le rendez-vous idéal pour séduire les jeunes et les attirer. Et pourquoi pas, avec un simulateur de conduite de tracteur ? C’est l’attraction mise en place par Aprodema, une association qui promeut les métiers et les formations dans cette filière de l’agro équipement.

Des jeunes profils qui se font rares

Ce simulateur donne l'impression d'être dans la cabine d'un tracteur en étant assis sur un siège qui bouge. À l'avant de l'engin, une fourche pour ramasser le foin avec les mêmes commandes. "Trois pédales, accélérateur, frein au milieu et à gauche l'embrayage", détaille un agriculteur au micro d'Europe 1. En face, trois écrans offrent une vue à 180 degrés. Il faut placer les bottes de foin sur une remorque explique Quentin, apprenti conducteur de travaux agricoles et animateur sur le stand. "C'est comme un jeu vidéo tout simplement. Sur l'écran, on voit le nombre de ballots qui restent à ramasser et également le temps", indique-t-il.

Aux commandes du simulateur, Maxence, un jeune lycéen. "Il se débrouille bien. Pour la conduite c'est déjà bon", analyse Quentin. Et pour cause, ce n'est pas la première fois qu'il s'essaie à l'exercice. "J'ai mon grand-père qui est agriculteur en Auvergne. Depuis tout petit, je vais travailler dans sa ferme. Je suis un peu l'idée de mon grand-père, c'est-à-dire faire ce qu'on aime", avoue Maxence. Mais des profils passionnés comme ce lycéen sont de plus en plus rares. Ces professions ont du mal à recruter, rappelle Mathilde Mari, secrétaire générale d'Aprodema. "La conduite est une vitrine. Après on parle aussi principalement des métiers techniques, ingénieurs et techniciens de maintenance", précise-t-elle.

Aujourd'hui, 1.500 postes restent vacants dans les métiers de la technique et de la conduite d'engins agricoles.