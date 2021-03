Salaires, emploi, mission : la fonction publique appelée à la mobilisation le 6 avril

Quatre syndicats de la fonction publique, CGT, FA-FP, FSU et Solidaires appellent ce mardi à une journée d'action nationale le 6 avril associant agents publics, citoyens et élus, "pour les salaires, l'emploi et les missions publiques".

"Sur nombre d'enjeux fondamentaux, le président de la République et le gouvernement maintiennent un cap gravement préjudiciable à la fonction publique", déclarent les syndicats dans un communiqué commun. Ils revendiquent "l'abrogation" de "la loi de transformation de la fonction publique attentatoire à la démocratie sociale, porteuse d'accroissement de la précarité, d'allongement de la durée du temps de travail et, plus globalement, qui remet en cause le statut général" des agents publics, selon eux.

L'ouverture d'une négociation salariale dans la fonction publique

Ils réclament également "la défense et le renforcement du statut général des fonctionnaires (...) garantissant aux citoyens et aux usagers la mise en oeuvre d'un service public impartial", des "moyens budgétaires nécessaires à l'accomplissement effectif de toutes les missions", "l'arrêt des suppressions d'emplois, la mise en oeuvre d'un plan pluriannuel de recrutement de fonctionnaires" et le "dégel immédiat de la valeur du point d'indice" qui sert à calculer la rémunération des agents publics et qui est gelé depuis 12 ans.

"C'est dans ce sens que nos organisations syndicales réitèrent leur demande d'ouverture d'une négociation salariale dans la fonction publique comme outil de l'égalité au sein de la société", rappellent-ils, estimant que la crise sanitaire "a de nouveau confirmé le rôle irremplaçable de la fonction publique".

Selon Benoît Teste (FSU), les modalités concrètes de cette "première journée de mobilisations" ne sont "pas encore arrêtées" et pourront prendre la forme de "manifestations, rassemblements voire grèves ainsi que toute autre forme d'action choisie par les agents, citoyens et élus qui luttent pour la défense, la reconquête et le développement des services publics et de la fonction publique".