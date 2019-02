Saint-Malo : un TGV annulé à cause d'un tag géant "Booba vs Kaaris"

À Saint-Malo, les passagers du TGV de 6h06 à destination de Paris ont eu une mauvaise surprise, vendredi matin, en découvrant l'annulation de leur train, rapporte France Bleu. En cause, un gigantesque tag en peinture noire et blanche découvert sur le train, sur lequel on pouvait lire "Booba vs Kaaris", en référence au combat à venir entre les deux rappeurs, qui doit se dérouler en Afrique.

Bretagne : un TGV annulé à cause d'un tag "Booba VS Kaaris" https://t.co/MFZO1R3b8kpic.twitter.com/zVvUiApLEc — France Bleu (@francebleu) 22 février 2019

Une enquête ouverte. Certaines vitres étant totalement obstruées, la SNCF a jugé impossible de faire circuler le train, obligeant les passagers à emprunter un RER pour rejoindre la capitale. Le tag couvrait en effet plusieurs voitures sur 210 mètres carrés.

Une enquête a été ouverte pour identifier les auteurs de l'inscription.