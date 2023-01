Sa famille discréditée dans un article de journal, Nicolas met les points sur les i

>> Tous les soirs dans la Libre Antenne d'Europe 1, les auditeurs se confient et témoignent. Une difficulté, une mauvaise passe ou un moment de bonheur, notre Libre antenne est avant tout la vôtre. Au micro de Bérénice Bourgueil, Nicolas revient sur un article d'un journal local qui relate l'arrestation de son frère il y a plus d'un mois, et décrit sa mère comme "folle". Il tient à évoquer la situation complexe de sa famille.

"Depuis fin novembre, mon frère est incarcéré. Il n'a tué personne, son incarcération n'est pas liée à un homicide ou féminicide. Pour moi, la cause malheureuse de cet état de fait est principalement autour du fait que mon frère, depuis plusieurs années, ne va pas très bien, et c'est entretenu par le comportement de son papa qui est aussi le mien."

La teneur de l'article en question

"Le journal local où mon frère se trouvait au moment où il a été arrêté a relaté les faits. Alors, je ne jette pas de discrédit au métier de journaliste parce que c'est un très beau métier. Mais, ce qui m'a gêné dans l'article, et je ne remets pas en cause les faits, c'était la teneur. Ce qui m'a révulsé à la lecture de cet article, c'est qu'il laisse entendre que ma maman serait "folle", un mot qui ne veut tout et rien dire selon moi. Et il n'y a pas un seul mot sur le comportement que j'estime toxique et très manipulateur de mon père. Je trouve ça limite injuste."

"Je pense que le journal local n'a pas creusé jusqu'au fond. Je veux dénoncer aussi qu'on a raconté à ma maman que ce n'était pas possible qu'elle puisse assister à l'audience puisque mon frère, avant d'être incarcéré, a été jugé. Entre le père et moi, les relations sont très glaciales. J'ai su que le père avait réussi à assister à l'audience. J'espérais obtenir un parloir avec mon frère avant les fêtes de Noël, mais ça n'a pas été possible."

Un divorcé qui s'est "extrêmement mal passé"

"Je ne veux pas me rabaisser à dire 'l'État est mauvais et pourri', mais je suis quand même très triste et un peu en colère. À mes yeux, une certaine partie de la réalité n'a pas été complètement dite. Mes parents sont divorcés depuis plus de 20 ans, et c'est un divorce qui s'est extrêmement mal passé. Ils ne peuvent plus se voir sans que ça déclenche une guerre. (...)"

"À l'heure qu'il est, je n'ai pas encore essayé de contacter le journal (pour obtenir un droit de réponse). En fait, j'estime que ma maman, mon frère et moi, nous avons beaucoup été maltraités parce que je qualifie de patriarcat pur et dur, sous l'emprise d'une certaine manière, du père (...). J'ai envie d'employer seulement le terme de géniteur."