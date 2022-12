Attirée par un homme plus jeune, Jade évoque sa relation amoureuse chaotique

TÉMOIGNAGE

>> Tous les soirs dans la Libre Antenne d'Europe 1, les auditeurs se confient et témoignent. Une difficulté, une mauvaise passe ou un moment de bonheur, notre Libre antenne est avant tout la vôtre. Au micro d'Olivier Delacroix ce soir-là, Jade, 50 ans, se confie sur sa relation amoureuse compliquée avec un homme neuf ans plus jeune. Elle évoque les contours d'un rapport chaotique.

"J'ai fini par ne plus rien comprendre à ma relation, et être vraiment déstabilisée. C'est une relation avec un homme plus jeune que moi. Je pense que ce n'est pas ça le fond du problème (...). Je me suis inscrite sur un site de rencontres en ligne, et j'ai rencontré cet homme-là. Le profil était assez attirant, et ça a matché dans les échanges. Il est assez direct, ça donne envie de rencontrer la personne et en même temps, ça m'a fait un peu peur. J'ai réfléchi, je n'ai pas donné suite.

Une première rencontre qui s'est bien déroulée

Ensuite, il m'a relancée un peu en colère en me disant 'Fallait me le dire, moi j'ai d'autres possibilités', etc. Il ne m'a pas forcé la main, mais j'ai fini par le rencontrer chez lui. Cela s'est plutôt bien passé, c'est quelqu'un un peu mâle alpha, assez sûr de lui. Très rapidement, il y a eu des échanges par message. Je voyais qu'il n'y avait pas trop de répondant, ni de message amoureux, mais des petits retours de temps en temps. Je me suis vite posée des questions : il m'a dit 'Je veux bien qu'on se revoit, mais ne tombe pas amoureuse de moi'.

La relation a avancé : on s'est vus, toujours chez lui, on n'est jamais sorti nulle part. Il m'a pourtant présenté son fils. Cela me déstabilise un peu, je ne comprends pas trop ce qu'il attend ou espère de moi. C'est une relation qui est très froide de son côté. Il m'a proposé de passer le réveillon de Noel et le jour de l'An avec lui.

Bloquée par message pendant trois mois

Après, j'ai voulu discuter avec lui, lui demander ce qu'il attendait de moi, pourquoi il me disait qu'il avait besoin de recul, de temps... J'ai été insistante, et il m'a bloquée pendant trois mois. Au bout de ces trois mois, il m'a relancée en me disant que ça lui ferait plaisir d'avoir de mes nouvelles. Cela a repris, il a su être charmant, on a passé des bons moments. Les vacances sont arrivées, et là, il avait à nouveau besoin d'être tranquille.

Moi, ça m'angoisse parce que j'ai besoin de savoir où je vais, ou avoir un minimum d'échanges, et là plus rien. Au retour en septembre, il m'a à nouveau relancée, et après ça a été à mon anniversaire. Il m'a invitée, et ne m'a plus donné de nouvelles. C'est très déstabilisant. Et pour finir, il m'a invitée pour passer le réveillon de Noel avec son petit garçon avec qui je m'entends bien. Je sens comme s'il y avait un peu plus d'attaches, et en même temps, il me parle d'une personne qui l'intéresse au travail. C'est comme une espèce de jeu, où il essaie de me titiller, de me rendre jalouse.

Je ne sais pas sur quel pied danser, je ne comprends pas du tout. Je n'arrive pas à cerner la personne."