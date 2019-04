Ruffin et son film sur les "gilets jaunes" mardi dans un cinéma des Champs-Élysées

À la veille de sa sortie en salles, le député de La France insoumise François Ruffin présente mardi son film sur les "gilets jaunes" dans un cinéma du quartier des Champs-Élysées, épicentre de la contestation sociale ces derniers mois.

Déjà 20.000 spectateurs revendiqués. Ce film documentaire, J'veux du soleil, a été tourné sur une semaine en décembre avec le réalisateur Gilles Perret. François Ruffin en a assuré une promotion soutenue ces dernières semaines dans de nombreuses salles en France, et revendique d'ores et déjà 20.000 spectateurs.

L'une des dernières avant-premières du film aura lieu à 20 heures mardi au cinéma "Le Lincoln", de la rue du même nom qui débouche sur les Champs-Élysées, théâtre de nombreuses manifestations, parfois tendues et émaillées de violences, de "gilets jaunes" depuis le 17 novembre. "Ce n'était pas spécialement prévu", a assuré l'entourage du député de la Somme, même si "on est hyper contents de pouvoir le diffuser sur les Champs-Élysées pour le symbole".

"Les salles parisiennes se sont réveillées". "À Paris au départ, un film sur les 'gilets jaunes' c'était compliqué, très peu de salles le voulaient, donc on l'a d'abord programmé en province", a expliqué cette source. "La tournée marche bien, donc les salles parisiennes se sont réveillées et l'exploitant du Lincoln est tombé amoureux du film". François Ruffin devrait présenter le film aux spectateurs vers 19h30 et notamment évoquer les Champs-Élysées.