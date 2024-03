RTE : un plan à 100 milliards d'euros pour moderniser le réseau électrique

Le réseau électrique français devra subir des travaux de développement et de modernisation évalués à environ 100 milliards d'euros d'ici 2040, pour répondre à son vieillissement et à la transition énergétique du pays, selon un plan mis en consultation jeudi par RTE, le gestionnaire du réseau à haute tension. Ce schéma décennal de développement du réseau (SDDR) "a pour but de garantir que le réseau public de transport d'électricité est adapté aux objectifs de politique énergétique fixés par l'État", explique RTE dans ses documents mis en ligne jeudi.

Renouvellement et renforcement du réseau

Sa dernière édition, en 2019, prévoyait un budget de 33 milliards d'euros à 2035. Depuis, l'État a redéfini ses orientations, souligne le groupe public : relance du nucléaire, accélération des renouvelables en mettant l'accent sur l'éolien en mer et le solaire, réindustrialisation via le développement de zones industrielles bas-carbone.

"En première analyse, les perspectives d'investissements d'ici 2040 sont de l'ordre de 100 milliards d'euros, en intégrant le renouvellement des infrastructures (...) qui constitue aujourd'hui le premier poste d'investissements de RTE", note le plan. Parmi les grands travaux figurent la planification d'un programme de raccordements "sans précédent", et le renforcement avant 2030 du réseau à très haute tension pour électrifier et accueillir de nouvelles industries dans les zones industrialo-portuaires.

La difficile question de la production des matériels nécessaires

Le plan prévoit aussi la définition d'un programme de renouvellement des infrastructures, confrontées au changement climatique mais aussi au vieillissement (plus de 20 % des lignes aériennes ont 70 ans). Enfin un enjeu concerne la résistance aux agressions physiques et informatiques extérieures, indique RTE. "Il n'est plus possible de différer les renforcements structurels sur le réseau au risque de ne pas pouvoir raccorder les projets", avertit RTE.

Le gestionnaire du réseau appelle aussi les acteurs (industries, énergéticiens) à anticiper pour mieux mutualiser les équipements, et souligne qu'il faudra "un plan industriel pour renforcer la capacité de l'industrie européenne en général, et française en particulier, à produire les matériels nécessaires". La consultation, qui s'adresse notamment aux industriels et aux territoires, est ouverte jusqu'au 30 avril.