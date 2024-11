Royaume-Uni : le couronnement du roi Charles a coûté 72 millions de livres

Le couronnement du roi Charles III l'an dernier a coûté aux contribuables britanniques 72 millions de livres (86,5 millions d'euros), selon des chiffres officiels publiés jeudi soir. Des critiques se sont élevées pour dénoncer des dépenses trop importantes et déconnectées des réalités des contribuables, à qui de rudes efforts ont été demandés ces dernières années.

Différents coûts pour la cérémonie

Selon les chiffres, le ministère de la Culture, des Médias et des Sports (DCMS) a dépensé 50,3 millions de livres, tandis que les coûts de la sécurisation du couronnement par le ministère de l'Intérieur ont atteint 21,7 millions. Charles avait été officiellement couronné roi à l'abbaye de Westminster en mai 2023 lors d'une cérémonie à laquelle assistaient des dignitaires du monde entier. Un concert somptueux avait été organisé le lendemain soir au château de Windsor.

La révélation de la facture globale, pour laquelle certaines estimations dépassaient les 100 millions de livres, devrait entraîner de nouvelles condamnations des anti-monarchistes au Royaume-Uni.

Ces derniers ont accentué leurs critiques envers la famille royale et les sommes qu'elle perçoit - qu'ils jugent excessives et injustes - en ces temps de disette budgétaire.

Un pays en crise

Le pays est pris dans une crise post-pandémie, avec une inflation la plus élevée depuis des décennies pendant la majeure partie de l'année dernière, tandis que l'absence de croissance économique a provoqué une baisse du niveau de vie. Les sceptiques notent également que le monarque britannique, qui perçoit plus d'argent public que ses homologues européens, est un multimillionnaire capable de payer la plupart des factures de l'institution.

"Célébrer et renforcer notre identité nationale"

Selon un sondage YouGov réalisé avant le couronnement, plus de la moitié des Britanniques jugeaient que le gouvernement ne devait pas financer la cérémonie. La famille royale a fait l'objet récemment d'appels à plus de transparence et à réformer leurs propriétés, après qu'une enquête a montré qu'elle a profité d'établissements publics tout en bénéficiant d'importantes exonérations fiscales. Dans son rapport annuel, le DCMS a évoqué un couronnement "apprécié par des millions de personnes, au Royaume-Uni et à travers le monde", un "moment n'arrivant qu'une fois par génération" qui a "offert une opportunité unique de célébrer et renforcer notre identité nationale".