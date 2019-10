Rouen : après l'incendie de l'usine Lubrizol, les fake news se multiplient

Explosion nocturne, oiseaux morts, faux communiqué, eau noire… Les fausses informations se multiplient sur les réseaux sociaux depuis l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen, jeudi dernier. La première "fake news" a surgi sur Twitter quelques minutes seulement après le début de l'incendie. Un internaute assurait avoir récupéré auprès d'un ami la vidéo de l'explosion de l'usine. Vue et partagée des milliers de fois, cette vidéo, filmée de nuit et donc difficilement identifiable, montre en réalité une explosion ayant eu lieu en août 2015 à Tianjin, en Chine.

Eau marron ou noire

Dimanche, des publications sur Facebook relayaient une prétendue consigne du CHU : ne pas boire l'eau du robinet qui ne serait pas potable. Des photos et des vidéos d'une eau marron ou noire sortant du robinet ont attisé la rumeur. Les autorités assurent pourtant n'avoir reçu que deux signalements et affirment que l'eau du robinet est bien potable et peut être bue sans problème…