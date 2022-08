Roubaix : violences urbaines après des opérations anti-rodéo

Une enquête a été ouverte vendredi après des troubles nocturnes à Roubaix (Nord), a indiqué la Direction départementale de la sécurité publique (DDSP), indiquant qu'elle devra déterminer si ces violences font suite à des opérations anti-rodéo. Les troubles ont eu lieu dans le quartier sensible de l'Alma, "dans un contexte d'intensification des opérations contre les trafics de stupéfiant et les rodéos", a indiqué un policier de la DDSP.

Des violences impliquant une dizaine de jeunes personnes

Une quinzaine de personnes ont protesté dans la journée de jeudi lorsque les policiers ont saisi deux quads soupçonnés d'avoir été utilisés lors de rodéos, et l'une d'elle a été interpellée pour outrage. Le soir même, des violences urbaines ont éclaté, impliquant quelques dizaines de jeunes personnes, avec des jets de pierre et de feux d'artifice, a indiqué la DDSP.

Objectif trois opérations anti-rodéo par jour

Deux véhicules et des poubelles ont été incendiés et les policiers ont du intervenir pour protéger les pompiers, selon la même source, qui ajoute qu'aucune interpellation n'a encore eu lieu. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, qui a fixé un objectif de trois opérations anti-rodéo par jour pour chaque commissariat, a assuré mardi sur Twitter que plus de 150 scooters et motos avaient été saisis en une semaine.