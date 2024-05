Roger Federer et Rafael Nadal se retrouvent pour un spot publicitaire Louis Vuitton

Annie Leibovitz a fait fort. La photographe a réuni Roger Federer et Rafael Nadal pour une campagne publicitaire Louis Vuitton. C'est sur les sommets enneigés des Dolomites en Italie que les deux légendes se sont retrouvées. Chacun avec un sac Louis Vuitton sur le dos, les champions avancent, dans la même direction. De leur rivalité sur les courts, est née une amitié en dehors. Pendant près de 20 ans, les deux hommes se sont affrontés en tournois.

"Un ami et un rival"

Ils ont expliqué au Magazine GQ que cela n'avait pas été si difficile de les réunir, bien qu'ils soient tous deux très occupés. Pour Federer, participer à cette campagne sportive était un privilège : "C'est un honneur de s'inscrire dans une campagne sportive de Louis Vuitton, qui compte déjà Messi et Ronaldo, Pelé, Maradona et Zidane", écrit-il. "Rafa partage des valeurs similaires et un respect mutuel, c'est un ami et un rival qui a joué un rôle clé dans mon développement en tant qu'athlète professionnel, compétiteur et individu." Pendant toutes ces années, ils ont été comparés, pourtant les deux champions ont chacun excellé à leur manière.

L'Espagnol a confirmé les dires de son ami : "Pour être honnête, j'ai pensé dès le début que c'était une opportunité et un grand honneur, non seulement en raison de la marque – l'une des griffes les plus emblématiques en France et dans le monde – mais aussi parce que c'était avec Roger", répond-il. "Nous avons souvent parlé ces dernières années de faire des choses ensemble et c'était la meilleure opportunité à ce moment précis." Après toutes ces années, sa relation avec la France reste particulière : "Mon plus grand sommet pourrait être les 14 titres de Roland Garros. Je crois que c'est quelque chose qui marquera toujours ma carrière et ma relation avec Paris et la France."

"Spécial, différent, magique"

Chacun de leurs affrontements était un spectacle, suivi par des supporters du monde entier. Ils ont marqué l'histoire avec leurs échanges interminables. Et si la tension était électrique sur les courts, elle n'a jamais dépassé le monde du tennis. Une relation saine entre deux champions qui se respectent profondément : "J'ai toujours dit que Roger avait inspiré des millions de personnes à travers le monde, moi y compris. Je pense que notre opposition a définitivement relevé la barre dans le sport en termes de rivalité saine et de la façon dont les athlètes peuvent faire de leur mieux sur le court, au maximum, en voulant gagner par tous les moyens mais avec un énorme respect pour leur rival. Notre rivalité est toujours restée cantonnée au court et nous savions qu'il en serait toujours ainsi", souligne Rafa.

S'ils ont tous deux battu de nombreux records, certains des matchs qu'ils ont disputés leur restent en mémoire : "Gagner 8 fois Wimbledon ressort clairement du lot", écrit Federer, "mais la victoire à l'Open d'Australie en 2017 face à Rafa revêt aussi une signification particulière […] Le fait que ça se soit passé contre Rafa, mon rival principal, a rendu ce moment encore plus unique". Cette finale, Rafael Nadal aussi s'en rappelle : "Pour moi, la finale de Wimbledon 2008 a certainement été une étape importante et l'un de ses sommets, comme vous l'avez mentionné. Mais aussi la finale de Melbourne en 2017 où j'ai perdu contre lui. Chaque match avec Roger était spécial, différent, magique", confie-t-il au magazine GQ. Rafael Nadal affrontera Alexander Zverev au premier du tournoi de Roland-Garros.