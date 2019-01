Risque "fort" d'avalanches sur les Pyrénées lundi

Météo France a mis en garde dimanche contre un risque d'avalanches "fort" lundi dans les Pyrénées, où l'Ariège, la Haute-Garonne, les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées ont été placés en alerte orange, en raison des précipitations neigeuses qui ont débuté sur le massif.

"Les chutes de neige faibles puis modérées de dimanche se renforceront en seconde partie de nuit de dimanche à lundi et se poursuivront avec une intensité soutenue toute la journée de lundi jusqu'en soirée", indique dans un communiqué l'opérateur météo, soulignant que de telles conditions avalancheuses ne sont "observée(s) en moyenne (que) deux fois par an sur le massif.

Quatre départements en alerte orange. "Le risque d'avalanches va devenir fort (niveau 4 sur 5) sur les massifs des Pyrénées-Atlantiques, des Hautes-Pyrénées, de la Haute-Garonne et de l'Ariège", souligne Météo France, qui a placé ces quatre départements en alerte orange.

"De grandes à très grandes avalanches pourront se produire à partir de lundi matin jusqu'en début de matinée de mardi, et pourront toucher des secteurs routiers et infrastructures habituellement exposés, jusqu'à des altitudes moyennes", indique encore Météo France, précisant que les accumulations neigeuses "sont attendues sur le piémont pyrénéens plutôt que sur la crête frontalière".

De 1 à 1,50 mètres de neige attendus. Ainsi, on attend d'ici mardi matin un cumul de neige de 1 m à 1,50 m sur les Pyrénées Occidentales et les Hautes-Pyrénées et de 60 à 70 cm sur la Haute-Garonne et l'Ariège avec localement 80 à 90 cm. L'opérateur ajoute "(qu')un vent de nord-ouest soufflera fortement sur les massifs, et plus violemment près de la crête frontalière, durant cet épisode.