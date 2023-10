Rhône : à Thurins, le retour des gendarmes en milieu rural ravit les habitants

Les nouveaux gendarmes devraient arriver à Thurins début 2024. Ils seront une douzaine, installés provisoirement dans l'ancienne maison des jeunes et de la culture (MJC) de la commune, en attendant la construction d'un bâtiment tout neuf pour accueillir la brigade. Une arrivée dont se réjouit le maire, Claude Claron : "Je suis particulièrement heureux que la commune de Thurins puisse recueillir cette nouvelle gendarmerie, apporter un élément de sécurité supplémentaire sur son territoire".

Rassurer les habitants

"Nous étions éloignés des brigades existantes. Là, nous allons avoir une couverture qui va être bien supérieure", ajoute le maire. Satisfaction aussi d'une majorité d'habitants. Certes, la délinquance n'a pas explosé dans cette zone de campagne, mais la présence des gendarmes est une très bonne chose pour ces habitantes. "Je trouve cela super. Ça sécurise beaucoup plus. Avec tout ce qui se passe. Moi, j'ai une fille de 17 ans et demi. Elle prend le bus, elle rentre seule donc c'est rassurant d'avoir une gendarmerie juste à côté", confie l'une d'entre elle. "La sécurité s'est détériorée : on a beaucoup plus de cambriolages en un mot, 'd'emmerdes', c'est le cas de le dire. Donc moi, je suis pour !", ajoute son amie.

Ces gendarmes interviendront aussi dans les communes alentours, un secteur tout proche de Lyon dont la population a augmenté de 35% en vingt ans. Ces brigades, fixes ou mobiles, seront créées d'ici 2027, ce qui nécessitera le recrutement de 2.100 gendarmes partout en France.