Création de brigades de gendarmerie : pourquoi c'est «une très bonne nouvelle» pour le maire de Trégunc

Voici un maire satisfait par l'annonce d'Emmanuel Macron. Ce lundi, le chef de l'État a confirmé la création de brigades de gendarmerie - 238 au lieu des 200 prévues avant sa réélection - d'ici à 2027. Une annonce bienvenue pour Olivier Bellec, maire DVG de Trégunc dans le Finistère. Cette commune de 7.000 habitants à l'année accueillera effectivement l'une des 93 brigades fixes avant la fin du quinquennat du président.

"C'est une très bonne nouvelle, nous nous réjouissons de l'annonce du président de la République", confie l'élu qui demandait déjà une présence de gendarmes sur place. Auprès d'Europe 1, il en énumère les raisons.

Renforcer le lien entre forces de l'ordre et population

D'abord, l'édile explique que la population de la ville, située à deux pas de Concarneau sur la côte Atlantique, "quadruple l'été". "Aujourd'hui, en services publics, on a la mairie, les écoles, et c'est tout. Avoir une brigade de gendarmerie est véritablement un service public de grande valeur", affirme Olivier Bellec.

L'élu aborde ensuite les conséquences positives de ces arrivées sur la vie de la commune : "Il y aura une dizaine de gendarmes avec leurs familles. Ces nouveaux habitants participeront à la vie de nos écoles et de nos équipements. Ils consommeront aussi chez nos commerçants locaux." Pour le maire, cela va renforcer "une vie active à l'année" dans cette ville proche de l'océan, et dans le même temps, cela va également consolider "le lien entre les forces de l'ordre et la population locale". Que des avantages donc pour cet élu d'une petite commune du Finistère.