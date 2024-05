Retrouvez Virginie Girod et Laurie Cholewa dans un Live Youtube Europe 1 le 7 mai prochain

Ne vous êtes-vous jamais demandé si l’Histoire se déroulait comme dans les séries ? C’est le sujet du prochain Live Youtube d’Europe 1. A l’occasion de la sortie de la Saison 3 des Chroniques de Bridgerton, l’historienne et présentatrice Virginie Girod, et l’animatrice Laurie Cholewa, décrypteront ce que la série raconte de vrai... et de faux !

Rendez-vous le 7 mai à 18h

Une émission interactive, en direct sur Youtube le 7 mai à 18h, dans laquelle elles répondront à toutes les questions posées par les auditeurs. La reine Charlotte était-elle vraiment noire ? Comment était perçue la sexualité au 19ème siècle ? Quels étaient les codes, les mœurs, les scandales et les jeux de pouvoir lors de la Régence anglaise ?

Rejoignez cette édition spéciale d’une heure, sur le compte Youtube d’Europe 1 : à retrouver ici https://www.youtube.com/@Europe1/streams