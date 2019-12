Grève : quelles sont les prévisions de trafic SNCF et RATP vendredi ?

Le trafic SNCF restera "fortement perturbé" vendredi, avec notamment un TGV et un Transilien sur quatre en circulation, au neuvième jour de grève contre la réforme des retraites. Pour le TER, la SNCF sera en mesure d'assurer quatre circulations sur dix en moyenne, essentiellement grâce à des bus, tandis que le trafic international restera perturbé.

Plus tôt, jeudi, la directrice générale de Voyages SNCF, Rachel Picard, a annoncé que le groupe allait afficher les TGV et Intercités dont la circulation est "garantie" jusqu'à dimanche, malgré la grève des cheminots. "On garantit qu'ils vont circuler", a souligné Rachel Picard. Ces trains sont soit disponibles à la réservation, soit affichés complets lorsqu'ils le sont. "Les autres sont affichés supprimés, et donc il n'y a pas de confusion possible pour les voyageurs", a relevé la responsable.

Trafic perturbé à la RATP

Du côté de la RATP, huit lignes de métro seront fermées et il y aura des RER A et B aux heures de pointe. La situation ne devrait guère s'améliorer au cours du week-end. Samedi, "la RATP concentrera ses efforts sur l'après-midi entre 13 heures et 18 heures", et la journée de dimanche devrait "connaître un trafic extrêmement réduit", a prévenu la régie dans un communiqué.