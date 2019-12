Retraites : trafic RATP "extrêmement" réduit samedi et dimanche, "très perturbé" lundi

La RATP prévoit un trafic "extrêmement perturbé" pour samedi et dimanche, puis "très perturbé" lundi, du fait du mouvement contre la réforme des retraites. Neuf lignes de métro seront fermées sur seize seront fermées ce week-end : les lignes 2, 3bis, 5, 6, 7bis, 10, 11, 12 et 13. Le trafic sera "normal" sur les lignes automatiques 1 et 14 ainsi que sur Orlyval samedi et dimanche. Sur le RER (zone RATP) les trains circuleront uniquement entre 13h et 18h samedi à raison d'un train sur 2 sur le RER A et 1 sur 3 sur la ligne B.

