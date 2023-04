Retraites : perturbations limitées jeudi à la SNCF pour la journée de la «colère cheminote»

Avec une circulation des TGV quasi normale et 4 TER sur 5 en moyenne nationale, les perturbations seront limitées jeudi pour la journée de "la colère cheminote", point d'étape avant les manifestations du 1er mai, a annoncé la direction de la SNCF. Pour les liaisons Intercités, on comptera 2 trains sur 5 en circulation mais aucune liaison de nuit. À l'international, le trafic sera quasi normal pour l'Eurostar et le Thalys.

Service normal sur les RER A et B

En région parisienne, le service sera normal sur les RER A et B mais aussi les lignes de trams T4, T11 et T13. La ligne la plus perturbée sera la ligne de Transilien K avec seulement 1 train sur 2. Les RER C, D et E ne verront, eux, que deux tiers du service maintenu, comme pour les lignes H, J, L R et U. Enfin, on comptera 3 trains sur 4 sur les lignes N et P.

Les syndicats cheminots avaient proposé cette journée de mobilisation le 20 avril comme une "étape de préparation" avant les manifestations du 1er mai. Cette date tombe la veille des vacances scolaires des régions parisienne et occitane et d'un week-end de chassé-croisé dans les autres zones qui sont déjà en congés.