Retraites : malgré une amélioration, le trafic restera «fortement perturbé» à la SNCF et RATP mercredi

La direction de la SNCF a présenté un programme de transport légèrement amélioré pour mercredi par rapport à mardi, avec un tiers des trains en circulation pour les TGV et TER. Mardi, premier jour d'une grève reconductible initiée par tous les syndicats du groupe contre la réforme des retraites, seuls 20% des trains sont circulation sur les grandes lignes et les lignes régionales. Jeudi, la SNCF prévoit un trafic à nouveau "perturbé" pour le troisième jour de grève.

90% des trains supprimés sur les liaisons de province à province

Pour le TGV, les axes Nord, Est et Sud-Est ne verront que 40% des trains circuler. Il y en aura 20% sur l'axe Atlantique et on comptera un Ouigo sur trois. En revanche, les liaisons de province à province seront elles quasiment interrompues avec 90% des trains supprimés. Le trafic Intercité restera très perturbé avec 80% des trains supprimés. Ne restent en circulation que deux aller-retours Paris-Brive, un aller-retour Paris-Clermont et une liaison Toulouse-Hendaye via des cars de substitution. Les liaisons internationales connaîtront des fortunes diverses avec trois Eurostar sur quatre et deux Thalys sur trois mais un train sur trois vers l'Italie et la Suisse, un sur six vers l'Allemagne et aucun vers l'Espagne.

En région parisienne, l'offre restera très dégradée avec un tiers de trains sur les lignes A et B du RER et H, J, K, L et U du Transilien. Pour les RER C, D et E ce sera encore pire, comme pour les lignes N, P et R avec 80% des trains supprimés et un service qui ne desservira que certains tronçons, parfois seulement aux heures de pointe. Plusieurs stations seront également fermées. Mardi, la SNCF a enregistré un taux de gréviste de 39%, moins élevé que lors de la première journée de mobilisation contre la réforme le 19 janvier (46,3%).

>> LIRE AUSSI - Grève du 7 mars : les salariés de la RATP mobilisés contre la réforme des retraites

Un trafic toujours très dégradé dans le métro

De son côté, la RATP a annoncé mardi prévoir une amélioration du trafic mercredi dans le RER et les autobus, pour le deuxième jour de grève dans les transports parisiens contre la réforme des retraites, mais le service sera toujours très dégradé dans le métro. Le RER connaîtra un trafic plus régulier avec deux trains sur trois sur le A et un sur deux sur le B. Autobus et tramways rouleront quasiment normalement. En revanche, dans le métro, hormis les lignes 1 et 14 (automatisées) et la 4 où le trafic sera normal, les autres lignes ne proposeront qu'entre un quart et la moitié du service habituel.

Elles fermeront pour certaines plus tôt que d'habitude, même si elles seront généralement ouvertes aussi en dehors des heures de pointe, contrairement à la journée de mardi. La RATP s'avance aussi sur la journée du jeudi 9 mars et prévoit une nouvelle amélioration du trafic avec un métro qui ne serait plus que "perturbé", un RER A roulant quasiment normalement comme les autobus et tramways, mais un RER B "très perturbé".

Pour mercredi, dans le détail, les lignes 3, 10 et 13, fermeront à 20H00 et proposeront un service équivalent à la moitié ou le tiers de l'offre habituelle. La 6 et la 11 seront indisponibles à partir de 22H00, tandis que la 3bis ne sera ouverte qu'aux heures de pointe du matin et la 8 seulement de 06H00 à 10H00 puis de 16H00 à 20H00. Toutes les autres lignes (2, 5, 7, 7bis, 9 et 12) iront jusqu'à la fin de service mais avec un service dégradé également. Contrairement à mardi, tous les métros circuleront cette fois sur l'ensemble des lignes, de terminus à terminus.