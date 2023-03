Grève du 7 mars : les salariés de la RATP mobilisés contre la réforme des retraites

Les opposants à la réforme des retraites défileront dans les rues ce mardi pour la sixième fois depuis le début du mouvement. Entre 1,1 et 1,4 million de manifestants sont également attendus partout en France et d'importantes perturbations sont à prévoir, notamment dans les transports en commun. C'est notamment le cas au dépôt RATP de la rue de Lagny, dans le 20e arrondissement de Paris, où aucun bus ne sort ce matin. L'épreuve de force a commencé.

Les manifestants font bloc

Une trentaine, voire une quarantaine de manifestants sont présents. Ce sont des chauffeurs, des agents de maintenance, des contrôleurs qui sont venus devant ce centre de dépôt pour bloquer les départs de bus. Des manifestants qui sont venus dire stop à la réforme des retraites. "Comme beaucoup aujourd'hui en France, on manifeste contre la réforme des retraites. On demande le retrait total parce qu'il y a beaucoup plus de soucis actuellement que de nous faire travailler deux ans de plus", explique Emmanuel, délégué syndical CGT à la RATP, au micro d'Europe 1.

Si les manifestants continuent de faire bloc devant ces bus, la police continue d'intervenir, parfois à coups de gaz lacrymogène. Les forces de l'ordre qui forment un cordon devant l'entrée pour permettre aux premiers bus de repartir. Du côté des métros, de nombreuses lignes ne fonctionnent qu'aux heures de pointe.