Retraites : le trafic SNCF et RATP sera encore très perturbé jeudi

Le trafic SNCF et RATP restera très perturbé jeudi, avec notamment 1 TGV sur 4 en circulation et 10 lignes de métro fermées, au huitième jour de grève contre la réforme des retraites, ont annoncé mercredi les deux groupes dans des communiqués. La SNCF sera en mesure d'assurer 1 Transilien (RER SNCF et trains de banlieue parisienne) et 1 Intercités sur 4 en moyenne.

Un mouvement qui perdure

À la RATP, le RER A circulera à raison d'un train sur 2 et le RER B à hauteur d'un train sur 3 en heures de pointe. Les syndicats de la SNCF et de la RATP ont appelé mercredi à amplifier la grève après la présentation par le Premier ministre Édouard Philippe du projet de réforme des retraites, qui acte la fin des régimes spéciaux.