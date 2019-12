Retraites : la SNCF et la RATP annoncent un trafic encore "très perturbé" mardi

Au lendemain de la démission de Jean-Paul Delevoye, cette nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites va de nouveau paralyser les transports en commun français.

Un TGV sur quatre, seulement 5% des Intercités en circulation

Pour mardi, la SNCF prévoit un TGV sur quatre en circulation et un Transilien (RER SNCF, trains de la banlieue parisienne) sur cinq "en moyenne", a indiqué le groupe dans un communiqué.

CIRCULATION DES TRAINS le 17 décembre

Retrouvez l’info en temps-réel la veille dès 17h sur l’#AssistantSNCFhttps://t.co/eiZMVDEquXpic.twitter.com/5rxn0TC8c0 — SNCF (@SNCF) December 16, 2019

Il y aura trois liaisons TER sur dix, "essentiellement" assurées par autocars. Seulement 5% des trains Intercités circuleront. Le trafic international sera "perturbé".

Huit lignes de métro fermées

De son côté, la RATP a également annoncé un trafic "très perturbé" pour la troisième journée nationale interprofessionnelle de protestation contre cette réforme. Le trafic sur les lignes de métro 4, 7, 8 et 9 sera assuré partiellement aux heures de pointe, tandis que la ligne 11 sera ouverte en partie "pour la pointe du matin" et la ligne 3 partiellement "pour la pointe du soir". Mais huit lignes de métro sont fermées (2, 3bis,5, 6, 7bis,10, 12, 13). Quant aux lignes 1 et 14, elles fonctionneront normalement.

[Mouvement Social] ⚠️ Le trafic sera très perturbé mardi 17 décembre sur les réseaux #métro et #RER#RATP. Le détail des prévisions est disponible ci-dessous ⬇️ et sur https://t.co/OElUNYGYkypic.twitter.com/KUwJHaLI25 — RATP Group (@RATPgroup) December 16, 2019

Les RER A et B circuleront "uniquement" aux heures de pointe. Côté bus et tramways, le trafic sera "perturbé".